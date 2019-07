Nascondeva 2 fucili in un terreno: arrestato 35enne di Celle di Bulgheria

E' finito in manette questa mattina, un 35enne di Celle di Bulgheria: è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sapri, in quanto in possesso di due fucili con matricola abrasa.

Il blitz

Le armi sono state ritrovate dai militari in un terreno di proprietà dell’uomo. Arrestato per detenzione illecita di armi da fuoco, dunque, ora resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.