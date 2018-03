Fuga di gas ad Agropoli, corrono i caschi rossi: allarme rientrato

Paura, ad Agropoli, stamattina, in un edificio di nove piani: i residenti erano preoccupati, da giorni, per la presenza di un forte odore di gas. Come riporta Infocilento, l’olezzo di oggi era più forte rispetto ai giorni precedenti: i residenti hanno deciso di allertare i vigli del fuoco.

L'intervento dei caschi rossi

Sul posto è giunta una squadra del distaccamento di Eboli che ha avviato le verifiche del caso. I caschi rossi hanno passato al setaccio tutti gli appartamenti, scoprendo che vi era un malfunzionamento di una cucina a gas, subito rimossa. Fortunatamente, dunque, lo stabile è stato messo in sicurezza e l'allarme è rientrato.