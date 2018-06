Paziente con problemi psichici scappa dal Ruggi: rintracciato in via Parmenide

Tensione, intorno alle 18.30, a Salerno: un paziente con problemi psichici, in terapia al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi, ha lasciato il triage eludendo la sorveglianza.

L'intervento

Allertate le volanti della Questura di Salerno, il Commissario Della Monica ha chiesto aiuto per le ricerche ad una pattuglia dell'Ivri che ha rintracciato il degente in via Parmenide. L'uomo, dunque, è stato riconsegnato alla volante, diretta dal Commissario che ha gestito la situazione con grande professionalità, riaccompagnando il paziente al nosocomio per affidarlo ai sanitari.