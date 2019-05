Caggiano, fulmine sulla cabina dell'Enel: residenti al buio

Dramma sventato, a Caggiano, precisamente in località Massa, dove un fulmine è caduto sulla cabina dell'Enel San Biagio. Niente corrente, dunque, per i residenti della zona: sul posto sono giunte le squadre dell’Enel per mettere in sicurezza la cabina e installare due gruppi elettrogeni per fornire la corrente elettrica alle abitazioni rimaste al buio.

I lavori

Come riporta Ondanews, i lavori proseguiranno nella notte per ripristinare gli ingenti danni strutturali e tecnici subiti dalla cabina San Biagio.