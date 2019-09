Fulmine colpisce cavo elettrico: disagi nei comuni, traffico in A2

Paura, nella tarda serata di giovedì, intorno alle 22.30, lungo l’A2 del Mediterraneo, dove un fulmine ha colpito un cavo elettrico situato nei pressi della stazione di servizio di Sala Consilina.

Il caos

Inevitabili disagi in cinque comuni della zona e alla circolazione veicolare con la chiusura momentanea delle carreggiate in entrambe le direzioni. E’ stato necessario l’intervento dei tecnici e dei vigili del fuoco per far ritornare la situazione alla normalità.