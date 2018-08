Tempesta di fulmini in Cilento, colpite due persone: una in gravi condizioni

Tensione in Cilento: due persone sono state colpite da fulmini nel salernitano, ieri sera. In particolare, uno dei due episodi è accaduto a Marina di Camerota, in località Pusigno, dove la scarica elettrica ha raggiunto C.P. un operaio 51enne di un’azienda del posto. Il fulmine ha toccato l’asfalto per poi "rimbalzare" sul malcapitato che è stato condotto all'ospedale San Luca, in condizioni serie.

L'altro episodio

Il secondo caso ha interessato un uomo di Casal Velino, anch'egli colpito da un fulmine ma, pare, in modo più lieve.La Protezione civile ha diramato un allerta meteo di colore giallo per oggi, dalle 11 alle 20: si raccomanda prudenza anche per eventuali tempeste di fulmini e raffiche di vento.