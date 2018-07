Comune di Scafati, fumata nera dopo l’incontro per i dipendenti

Fumata nera per la vertenza dei dipendenti comunali a Scafati. I commissari straordinari, dopo aver convocato questa mattina le rappresentanze sindacali, hanno disertato l’incontro a cui ha preso parte solo il ragioniere capo del Comune, Giacomo Cacchione. Durante il summit si è discusso del fondo salario accessorio, con il dirigente dell’Ente che ha confermato la richiesta di parere tecnico al ministero dell’Economia per sbloccare almeno il 50% dei fondi del 2017. Una decisione che ha lasciato perplesso Angelo Rispoli, segretario generale della Fiadel provinciale. “Resto basito da quanto accaduto nel Municipio scafatese: il prefetto Giorgio Manari, dopo averci convocato, ha deciso bene di dare forfait. Come se non bastasse, inoltre, c’è stato comunicato che un accordo ratificato in Prefettura a Salerno lo scorso mese di aprile adesso non è più valido e ha bisogno dell’ok del Ministero. Ritengo questo modo di agire un’offesa nei confronti delle maestranze che, con professionalità e nonostante i problemi atavici d’organico, continuano a garantire i servizi per tutta la comunità scafatese. In questi giorni voglio ricordare che si sta garantendo l’ordine pubblico in concomitanza con le manifestazioni religiose legate ai festeggiamenti della Santa Patrona. Tutto questo senza sapere se percepiranno mai lo straordinario per quanto fatto”.

L'appello di Rispoli