Lancio di fumogeni in campo, durante "Salernitana-Foggia": Daspo in arrivo

Indagini, in Questura, per individuare i responsabili che giovedì scorso, durante la partita Salernitana-Foggia, dal settore Distinti dello Stadio Arechi, hanno lanciato sul terreno di gioco tre fumogeni accesi in occasione del secondo gol dei pugliesi. Una delle torce ha anche colpito ad una gamba il calciatore del Foggia, autore della rete del raddoppio.

L'annuncio

Come riporta La Città, il Questore di Salerno, Pasquale Errico annuncia l’imminente emissione di Daspo a carico dei responsabili. Accertamenti in corso.