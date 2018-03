Dolore e sgomento ai funerali del 31enne di Parco Arbostella, lo struggente messaggio della fidanzata

Dolore e incredulità, stamattina, presso la chiesa di Parco Arbostella, dove si sono celebrati i funerali del giovane A.A., 31enne che ieri ha perso la vita, cadendo dal suo balcone, probabilmente a seguito di un gesto estremo. Folla gremita per l'ultimo saluto al giovane, vigile stagionale che lascia un vuoto incolmabile tra quanti lo conoscevano e lo amavano. Tutti stretti attorno alla famiglia. Struggente, il messaggio lasciato dalla sua fidanzata su Facebook:

"Vorrei pensare che la vita fosse tutta a colori per poterla dipingere su una tavolozza, che il grigio fosse solo un non colore che in fondo ero io a darti i colori e la forza per andare avanti, ma non bastava la mia testardaggine. Io ho solo colorato le tue grigie giornate per darti quelle sfumature che la vita ti offre. Un giorno saremo due gabbiani e voleremo nell'universo, insieme coloreremo il mondo di pace e armonia. Non sono pronta per dirti addio, ma solo arrivederci: io ti sentirò sempre anche quando tutto intorno tace. Tu sarai li vicino a me. Ciao mio dolce angelo risposa, adesso sei libero di non soffrire più".