Migliaia di persone ai funerali di Giampiero Naddeo: il ricordo di Roberto Breda

Migliaia di persone hanno affollato la chiesa del Crocifisso di Salerno dove, questa mattina, sono stati celebrati i funerali di Giampiero Naddeo, il quale, venerdì pomeriggio, è volato giù dal quarto piano dell’abitazione del padre che si affaccia su Piazza Portanova. L’impatto con il suolo, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

L’addio

La bara dell’avvocato e tifoso granata, nonostante la forte pioggia, è stata portata in spalla dai fratelli (tra cui Corrado, consigliere al Comune di Salerno), amici e ultras della Salernitana. Centinaia e centinaia di persone hanno voluto per salutarlo per l’ultima volta. Presenti, tra gli altri, il sindaco Enzo Napoli, assessori e numerosi rappresentanti dell’amministrazione comunale. Ma, soprattutto, c’erano i familiari, gli amici ma anche semplici cittadini che lo stimavano e che sono ancora sotto choc per il gesto estremo compiuto da Giampiero, molto conosciuto in città per la sua gentilezza, cordialità e simpatia.

Il messaggio

Intanto, nel post partita di Perugia-Spezia (3-0) l’allenatore della squadra umbra Roberto Breda (ex calciatore ed allenatore della Salernitana) ha voluto ricordare Naddeo: “Voglio dedicare questa vittoria ad un mio caro amico di Salerno che ieri è venuto a mancare. Era un mio amico e una persona eccezionale. La vita ha un valore incommensurabile”.