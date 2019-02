Bagno di folla per i funerali di Pupo Parente: Salerno piange lo storico direttore delle Poste

Gremita, la chiesa di San Domenico, giovedì pomeriggio, per l'ultimo saluto ad Angelo Parente, noto ai cari e agli amici come Pupo. Ex colleghi delle Poste presso cui Pupo era stato direttore per anni, oltre che familiari e tantissimi amici e conoscenti, infatti, hanno preso parte ai funerali del carismatico galantuomo che amava la sua città e il prossimo come se stesso. Saggio e onesto, Pupo Parente ha combattuto come un leone contro un brutto male, fino alla fine, assistito costantemente dalle figlie Tina e Annalisa, dalla moglie Maria, dal fratello Fausto, circondato dall'affetto di tutti gli altri familiari e amici che gli hanno voluto bene, senza lasciarlo mai solo.

Il ricordo

Parlare con Pupo significava perdere la cognizione del tempo, grazie alla sua loquacità e alla voglia di ascoltare gli altri e di esprimere i suoi pensieri, spaziando tra le più varie argomentazioni, per il solo piacere di confrontarsi e stare insieme. A tanti, mancherà il suo sorriso e il suo sguardo ironico e rassicurante, sempre presente tra piazza Malta, Corso Vittorio Emanuele e il lungomare di Salerno. Oltre ai funerali celebrati questo pomeriggio, un'altra messa in suffragio per Pupo si è tenuta a Napoli, su iniziativa di Padre Dario, conosciuto dallo storico direttore delle Poste durante la sua permanenza all'ospedale Monaldi e che aveva preso particolarmente a cuore la battaglia del 71enne. Tante le preghiere per Pupo che, dal Cielo, probabilmente, ora continuerà ad ammirare il suo amato mare, vegliando sui suoi cari così come, sempre, ha fatto in vita, senza mai lasciare i cuori di chi lo ha conosciuto e amato.