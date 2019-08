Salerno stretta attorno alla famiglia di Francesco, il giorno dei funerali

Verranno celebrati da don Rosario Petrone, oggi, alle 17, presso la parrocchia di Brignano, i funerali di Francesco Troisi il 24enne salernitano morto ieri, a seguito alle ferite riportate in un incidente stradale che si è verificato sul Trincerone, domenica sera. Il giovane, a bordo di uno scooter, mentre consegnava le pizze per un locale del centro, ha travolto donna che stava attraversando la strada, per cause da accertare.

Il ricordo

Troppo violento l'impatto al suolo per il giovane, senza casco. Dopo tre giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione, il cuore di Francesco ha smesso di battere. Un dolore immenso.