Cena a base di funghi velenosi: famiglia salernitana finisce in ospedale

Una cena da dimenticare, ieri sera, per una famiglia salernitana. Secondo quanto riporta L'Occhio, quattro persone sarebbero finite in ospedale per una intossicazione alimentare causata da alcuni funghi raccolti sui Picentini, da un amico di famiglia.

I soccorsi

I funghi non erano stati sottoposti a controllo sanitario preventivo: subito dopo averli mangiati, i malcapitati hanno avvertito forti dolori allo stomaco, vomito ed altri sgradevoli sintomi. I quattro sono stati ricoverati in ospedale per le cure del caso.