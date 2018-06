San Pietro e Paolo "festeggiati" da Natura e Uomo: luna rossa e fuochi a Positano

Una serata da sogno, in Costiera, a Positano. Prima la luna rossa e poi i fuochi artificiali, infatti, hanno illuminato cielo e mare, incantando tutti i fortunati spettatori.

Come mostrano gli splendidi scatti del fotografo Fabio Fusco, non è mancata alcuna suggestione in occasione della festa di San Pietro e Paolo: la natura con la luna rossa e l'uomo con i fuochi pirotecnici in mare, in perfetta armonia, hanno reso fiabesca l'atmosfera. Di seguito, le foto di Fusco da ammirare.