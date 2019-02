Vallo della Lucania, fiamme in casa: corrono i vigili del fuoco

Fiamme in casa, a Vallo della Lucania. L'incendio è scoppiato in un'abitazione ubicata in Via Moscati. Quando l'incendio è divampato, la casa era disabitata. L'allarme è stato lanciato da alcuni vicini che hanno avvertito un fortissimo odore di bruciato.

Le indagini

Non si conoscono ancora le cause. E' probabile che le fiamme si siano sviluppate per il cattivo funzionamento di alcuni fornelli della cucina.