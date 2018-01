Carcere di Fuorni, un detenuto aggredisce gli agenti

Calci, pugni e caos stamattina nel carcere di Fuorni. Al termine di un colloquio con i suoi familiari, un detenuto si è all'improvviso scagliato contro un ispettore e 4 agenti, colpendoli a più riprese. Due persone sono state medicate al pronto soccorso. Il fatto è grave e non episodico, anzi frequente all'interno della casa circondariale di Fuorni. Ferma condanna del segretario generale dell'Uspp, Ciro Auricchio, intervenuto attraverso una nota stampa. “Siamo vicini ai colleghi aggrediti – commenta Auricchio – nonostante le gravi deficienze operative già tante volte segnalate da questa organizzazione sindacale, con grande spirito di sacrificio svolgono quotidianamente il proprio dovere mantenendo l’ordine. Chiediamo inoltre al Ministro Orlando, domani in visita a Poggioreale, di interessarsi non solo delle condizioni dei detenuti, ma anche delle quotidiane aggressioni subite dal personale di Polizia Penitenziaria”.