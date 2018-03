Furbetti del cartellino al Ruggi, la Procura impugna l’assoluzione

La Procura ha impugnato l’assoluzione per i furbetti del cartellino all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, come riporta La Città. Depositati, infatti, i motivi alla base dell’appello contro i 22 imputati che avevano ottenuto il proscioglimento dal gup del Tribunale di Salerno.

L'accusa

Secondo l’accusa, le false attestazioni effettuate con i cartellini da dipendenti diversi dai titolari, anche se non integravano ammanchi per l’azienda ospedaliera, configurando “solo” l’accusa di falsa attestazione e non quella di truffa, erano sufficientemente dimostrate. Per il pm era contestata, comunque, l’assenza dei dipendenti, anche senza l’accusa formalizzata di truffa aggravata. Per la Procura, il proscioglimento non ha valorizzato gli elementi di prova, che pure il gup ha giudicato come «incontestabili », effetuando un giudizio sulla colpevolezza, complesso e approfondito, andando nel dettaglio delle assenze, della loro durata, di eventuali disagi sofferti dai malati, «con una decisione censurabile – scrive il pm – che deve essere riformata». Chiesto, dunque, il processo-bis per accertare in fase di appello le condotte contestate agli accusati.