Agropoli, furgone in fiamme abbandonato in un dirupo: si indaga

I carabinieri di Agropoli sono intervenuti nel pomeriggio in località Moio Aito: un furgone in fiamme è stato abbandonato in un dirupo. Le indagini sono in corso ma non è chiara la dinamica dell'incidente.

I fatti

La carcassa del furgone, ormai incenerita, è stata notata da alcuni escursionisti che hanno subito allertato i carabinieri. Il mezzo è stato rinvenuto al confine con Castellabate