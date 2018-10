Ladri rubano il furgone ma scoppia pneumatico: in fuga senza bottino

Ladri in fuga senza il bottino. E' accaduto ad Auletta, ieri notte: malviventi non ancora identificati avevano rubato un furgone e si erano messi alla guida del veicolo con l'obiettivo di far perdere subito le proprie tracce. Per evitare una sbarra, però, i ladri hanno provato a percorrere con il furgone un muretto.

L'incidente

La ruota è scoppiata ed i proprietari si sono svegliati. Oltre allo pneumatico da sostituire, hanno perso alcune centinaia di euro in contanti e un orologio portato via dall'azienda ubicata a pochi metri dalla propria abitazione.