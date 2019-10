Sorpreso con la marijuana negli slip: arrestato giovane a Furore

Un 22enne, originario di Agerola, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel comune di Furore. Il giovane era in compagnia di altre due persone a bordo di una vettura che ha subito insospettito i carabinieri che, durante un posto di blocco, l’hanno prontamente fermata.

I controlli

I tre sono stati condotti in caserma e, nel corso della perquisizione, il 22enne è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di marijuana che teneva nascosta negli slip. Non solo. Ma, sotto al tappetino interno alla vettura, è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione. E così il ragazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni del tribunale di Salerno.