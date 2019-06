Bloccato con la droga aggredisce carabiniere: arrestato pusher a Furore

Paura, la scorsa notte, a Furore, dove un ragazzo di 34 anni, residente ad Agerola, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, infatti, è stato fermato dai carabinieri mentre, a bordo della sua automobile, si dirigeva verso Amalfi.

Il posto di blocco

Nel corso della perquisizione il 34enne ha provato a liberarsi di una busta con all’interno 10 grammi di marijuana. Non solo. Ma ha anche opposto resistenza provocando un trauma al polso di uno dei militari. Subito dopo è stato condotto in caserma per essere identificato, mentre in mattinata è stato sottoposto al rito direttissimo presso il Tribunale di Salerno.