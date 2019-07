La cappella per le ceneri di Luciano De Crescenzo non è ancora pronta: la storia

Non sono state ancora depositate nella cappella cimiteriale di Furore le ceneri di Luciano De Crescenzo, il celebre scrittore deceduto il 18 luglio scorso. Lo racconta Il Vescovado, che spiega come al cimitero comunale, la struttura acquistata dalla famiglia del famoso "ingegnere-filosofo" negli anni Novanta, non ha mai visto completare il suo interno. Una circostanza non legata a qualche disagio, ma ad una scelta, come ha spiegato l'ex sindaco Ferraioli. "Una questione di scaramanzia". Insomma, un modo come un altro per esorcizzare la morte. L'ex primo cittadino, come racconta alla testata online, ha infatti spiegato che dopo l'acquisto della famiglia della cappella, il luogo nel quale sarebbe poi dovuto andare non fu mai osservato dal suo interno. Le ceneri sono conservate dalla figlia in attesa dell'ultimazione dei lavori di rifinitura nel piccolo tempio destinato a diventare, quasi certamente, luogo di pellegrinaggio e curiosità per i tanti amanti delle opere e della parola di Luciano De Crescenzo