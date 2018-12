Furto in un'abitazione a Caggiano, durante il sonno dei proprietari: si indaga

Nuovi furti nelle abitazioni di Caggiano: la scorsa notte i soliti ignoti hanno messo a segno un nuovo colpo in un’abitazione in località Massarione.

Il colpo

I ladri, mentre i proprietari dormivano, hanno portavo via un'auto, vari attrezzi agricoli e utensili per l’edilizia. Indagano, dunque, i carabinieri per risalire all'identità dei malviventi.