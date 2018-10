Furti nelle case da Napoli a Salerno, 15 arresti: a capo c'era "Lo zio"

I carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 15 indagati accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata ai furti, alla ricettazione e al riciclaggio.

Il blitz

I militari dell’Arma hanno scoperto l’esistenza di un gruppo criminale composto da cittadini italiani e rumeni specializzato nella commissione di furti in abitazioni tra le province di Napoli, Caserta, Salerno e Avellino.

I malviventi effettuavano sopralluoghi per studiare la “pericolosità” delle case da svaligiare per poi organizzarsi in batterie da 4 o 5 e partire su macchine con targa straniera a far razzia di gioielli, denaro, televisori o attrezzature agricole che poi portavano in depositi indicati dallo “zio”, il vero e proprio capo del gruppo, un 46enne che decideva tutto. Era lui che decideva definitivamente gli obiettivi da colpire, la data del furto e le batterie partecipanti, avvalendosi della nipote 34enne. Scoperta e sgominata anche la rete dei ricettatori.