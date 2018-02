Ladri in azione ad Agropoli: due furti in poche ore, si indaga

Ladri in azione, ieri sera, ad Agropoli. Forzando la porta di ingresso, i malviventi hanno rubato alcune centinaia di euro in contanti, gioielli e preziosi, in una casa in località Frascinelle.

Il secondo colpo

A Cannetiello, invece, in una villa, hanno portato via diversi oggetti di valore, con un bottino di quasi 10mila euro. Indagano, dunque, i carabinieri per risalire all'identità dei responsabili.