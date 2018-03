Ladri ad Agropoli, tentato furto in chiesa e colpo a scuola

Non cessa l'allarme furti nel salernitano: i ladri hanno fatto visita all’oratorio della chiesa del Sacro Cuore di Agropoli, qualche giorno fa. Dopo aver scardinato le serrature delle cancellate in ferro, i malviventi hanno forzato degli armadietti ma non hanno rubato il materiale dei bambini dell’oratorio, dopodichè hanno provato ad aprire la porta dietro la quale erano custoditi i prodotti alimentari della Caritas, ma senza successo. Colpo fallito, dunque, mentre grazie al sistema di videosorveglianza, probabilmente, sarà possibile risalire all'identità dei responsabili.

Il colpo a scuola

Nella notte, invece, i ladri si sono recati presso la scuola media “Gino Rossi Vairo”: come riporta Infocilento, dopo aver forzato una porta posta sul retro della struttura, sono riusciti ad accedere all’atrio dell’istituto, forzando i distributori automatici e portando via il denaro contenuto. Poi sono fuggiti via: indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli per far luce sul furto.