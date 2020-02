Allarme furti tra Angri e Scafati: i cittadini ricorrono alle ronde

Emergenza furti, in via Orta Longa, strada che collega i comuni di Angri e Scafati. Numerose, infatti, le denunce e le segnalazioni, come raccontano anche le immagini delle telecamere di sicurezza private, riguardanti episodi di infrazioni domestiche, in cui ignoti si introducono nelle abitazioni dei cittadini, anche di giorno e anche in presenza degli abitanti, seminando panico e provocando ingenti danni economici alle vittime.

I cittadini, esasperati, si sono rivolti al Consigliere Regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli:

“La situazione è davvero allarmante, non ce la facciamo più a sostenere. Viviamo perennemente nel terrore nell’angoscia. Questa strada è abbandonata e lasciata al proprio destino dalle amministrazioni, tant’è vero che scarseggia l’illuminazione, cosa che incoraggia i malviventi, e non c’è pattugliamento. Noi cittadini, organizzati in gruppi, monitoriamo la situazione in strada ed abbiamo così scoperto che i ladri usano la SS268 come via di fuga. Abbiamo chiesto un incontro con il Colonello dei Carabinieri di Nocera Inferiore che ci ha assicurato di prendere provvedimenti, rinforzando considerevolmente il pattugliamento della zona.”

Parla Borrelli