Furti nei rioni collinari di Salerno: scattano tre arresti

Nonostante l’ondata di furti nelle frazioni collinari non accenni a diminuire, provocando la rabbia dei residenti, oggi i carabinieri di Salerno hanno messo a segno una importante operazione arrestando gli autori di un tentativo di furto verificatosi la scorsa notte nel quartiere Fratte.

I dettagli

Intorno alle 3 una pattuglia ha notato la presenza di un’automobile sospetta tra i rioni di Fratte e Matierno. Per questo i militari dell'Arma sono scesi dalla loro vettura di servizio per svolgere gli opportuni controlli. E così hanno trovato un cancello aperto e udito dei rumori provenienti da un appartamento situato al quinto piano di una palazzina. In pochi secondi, quindi, è scattata l'irruzione, nel corso della quale hanno scovato tre ladri mentre cercavano di scassinare una cassaforte. I tre (un napoletano, un polacco e un georgiano) hanno provato anche a fuggire aggredendo i militari dell’Arma (uno di loro è finito in ospedale) ma, grazie all’arrivo dei rinforzi, sono stati prontamente ammanettati.