Furti nelle case a Salerno, identificati tre malviventi: uno è in fuga

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno hanno eseguito tre ordinanze applicative della misura cautelare dell’obbligo di dimora, emesse dal Gip su richiesta della Procura, nei confronti di tre persone di nazionalità estera (un georgiano, un ucraino ed una donna residente a Napoli di origine italiane).

Le indagini

Le indagini, avviaste lo scorso novembre, sono partite a seguito di un ferito verificatosi all’interno di un’abitazione situata in pieno centro cittadino ed hanno consentito di risalire ad una vera organizzazione criminale attiva nelle province di Napoli e Salerno. Gli accertamenti, inoltre, si sono concentrati anche sulle analisi delle varie autovetture utilizzate dagli indagati e segnalate in transito sul tratto autostradale dell’A3 e sulle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente nella zona, che ha consentito il riconoscimento facciale dei ladri. Gli arresti sono stati eseguiti nel territorio di Napoli e sono tuttora in corso le ricerche per uno dei tre malviventi che si è reso irreperibile.