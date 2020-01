Nuovi furti a Salerno: quattro case svaligiate a Capodanno

E’ iniziato nel peggiore dei modi il nuovo anno per alcune famiglie salernitane che, al rientro dal pranzo di Capodanno, hanno trovato le loro case svaligiate dai ladri.

Le zone

Quattro furti – riporta Il Mattino – sono stati messi a segno tra i quartieri di Torrione Alto e Sala Abbagnano. Ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari, si sono introdotti negli appartamenti riuscendo a rubare soldi ed oggetti preziosi. Immediate le denunce a polizia e carabinieri che hanno subito avviato le indagini.

Le indagini

E’probabile che ad agire sia stata un’unica banda, magari composta da più persone, se si pensa che i colpi sono stati messi a segno in un breve lasso di tempo e in zone vicine tra loro. In queste ore sono al vaglio degli inquirenti i filmati registrati dalle telecamere pubbliche e private per riuscire a risalire all’identità dei malviventi.