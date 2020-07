Rubano biciclette e telefonino ad Ascea: scattano due denunce

I carabinieri di Ascea Marina hanno acciuffato due ladri che, nelle ultime ore, avevano messo a segno due colpi.

I furti

In particolare, un minorenne del posto è accusato di essere l’autore del furto di due bicilette in località “Scogliera” dove, in poco tempo, è stato bloccato dai militari dell’Arma; l’altro è un cittadino del Bangladesh che, invece, era riuscito a rubare un telefonino sulla spiaggia. Per entrambi, al termine delle formalità di rito, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.