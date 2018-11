Auto, cassaforte e capi di abbigliamento: raffica di furti nel Vallo di Diano

Non accennano a diminuire i furti nel Vallo di Diano. Nelle ultime ore – riporta Ondanews – i ladri hanno messo assegno diversi colpi nei comuni di Atena Lucana, Polla e Sala Consilina.

I furti

Ad Atena Lucana i malviventi sono riusciti ad entrare all’interno di un’abitazione rubando la cassaforte; poi hanno provare a compiere un furto anche in un’azienda del posto senza riuscirci; a Polla, invece, hanno rubato un computer e della merce da un magazzino di abbigliamento; a Sala Consilina, in località Sant’Antonio, ignoti hanno portato via una Land Rover Evoque parcheggiata in strada. Indagano i carabinieri.