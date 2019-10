Furti di auto tra Picentini e Vallo di Diano: è caccia alla banda di ladri

Continuano i furti nel Vallo di Diano. La scorsa notte, infatti, un gruppo di malvivente è riuscita a rubare un’automobile (Fiat Punto) e vari attrezzi agricoli da un deposito situato in via Limite ad Atena Lucana.

I banditi

Gli stessi malviventi, in precedenza, avevano portato via una Lancia Musa da Montecorvino Pugliano che, successivamente, hanno abbandonato nel paese di Teggiano, dov’è stata ritrovata dai carabinieri. I carabinieri di Sala Consilina, che hanno avviato subito le indagini, non escludono che possa trattarsi degli stessi ladri che hanno provato a mettere a segno due colpi in altrettante aziende della zona.