Furti nelle auto a Capaccio Paestum: arrestata latitante 30enne

Una pluripregiudicata 30enne senza fissa dimora è stata arrestata con l’accusa di furto aggravato in concorso. La donna, al termine di un controllo dei carabinieri di Capaccio Scalo, è stata rintracciata in località Laura, e, dopo le prime verifiche, è risultata destinataria delle ordinanze di custodia cautelare, concernenti l’applicazione della custodia cautelare in carcere e dell’espiazione della pena residua di 3 anni e 2 mesi di reclusione.

L'arresto

La donna si nascondeva presso l’abitazione di un noto pluripregiudicato capaccese, indagato per favoreggiamento. Al termine delle formalità di rito, la 30enne è stata rinchiusa nella casa circondariale di Salerno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nei giorni scorsi sono stati arrestati tre suoi complici.