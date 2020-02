Furti nelle auto sul lungomare di Capaccio Paestum: arrestati tre stranieri

Una banda di ladri, specializzata in furti nelle auto parcheggiate sul litorale di Capaccio Paestum, è stata sgominata dai carabinieri. In manette sono finiti un ragazzo di 24 anni e una donna di 43 anni, entrambi di origine slava, e una giovane rumena. Si tratta di pluripregiudicati di etnia rom residenti a Pontecagnano Faiano con precedenti alle spalle.

L'operazione

I militari dell’Arma li hanno sorpresi dopo che i tre avevano messo a segno un colpo all’interno di un’auto di turisti americani, parcheggiata nei pressi di uno stabilimento balneare in località Laura, e si apprestavano a compierne un altro usando arnesi da scasso. Una delle due donne, per non insospettire i passanti, aveva con sé un cane al guinzaglio, con il quale passeggiava sulla litoranea in cerca della vettura da “ripulire”. Ma, insieme ai due complici, è stata prontamente bloccata. Su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno, i tre sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto. Recuperata anche la refurtiva (borse, giacche e giubbotti ecc..) che è stata restituita ai legittimi proprietari.