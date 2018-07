Furti ai danni dei bagnanti ad Agropoli, ladri prendono di mira le auto in sosta

Non cala l'ondata di furti, ad Agropoli. Ad essere prese di mira, le auto dei bagnanti in sosta sul litorale di Trentova, in particolare lungo la strada provinciale che da San Francesco giunge alla baia di Agropoli.

I furti

Tra gli ultimi furti, quelli ai danni di una coppia: ignoti, forzando il bagagliaio della loro vettura, hanno portato via una borsa con un portafogli. I ladri che sono soliti regalare l'amara sorpresa ai bagnanti, tuttavia, stanno entrando in azione anche in altre località balneari, come Capaccio Paestum. Si indaga.