"Mi dà un bicchiere d'acqua?" e poi ruba il salvadanaio delle mance: la denuncia a Battipaglia

Chiede un bicchiere d'acqua, avvicinandosi al bancone del bar preso di mira e, appena è certo di non essere osservato, ruba il salvadanaio delle mance. E' quanto ci segnalano alcuni lettori, dopo l'allarme scattato via social: l'uomo ha agito già in due bar di Battipaglia.

La denuncia

Su tutte le furie, i titolari dei locali presi di mira, per gli euro sottratti al personale dipendente. Tanta amarezza.