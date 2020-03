Malviventi in azione nella Valle dell'Irno: tentato furto a Fisciano, ladri di ruote a Baronissi

Ladri allo sbaraglio nella Valle dell'Irno. Per iniziare, ieri sera, a Fisciano, in località Contrada Popa, la proprietaria dell'appartamento preso di mira da ignoti, insospettita dal forte abbaiare del suo cane, è uscita per capire cosa accadesse ed ha notato un malvivente che, vedendosi scoperto, è fuggito.

Il furto di ruote

Intanto, a Baronissi, nella notte, come riporta Zerottonove, in località Cariti, un cittadino ha subito il furto delle ruote della sua vettura. Si indaga, dunque, per identificare gli autori del colpo.