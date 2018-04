Furto nella notte, a Buccino: ladri prendono di mira case, auto e capannoni

Furto nella notte, a Buccino: ignoti, infatti, hanno portato via due auto ed hanno messo a segno un colpo in due abitazioni, prendendo anche alcuni attrezzi da un furgone.

Gli accertamenti

Non contenti, come riporta Ondanews, i ladri hanno poi rubato anche attrezzature ed utensili vari in un altro capannone non distante dalle due case prese di mira. Indagano, dunque, i carabinieri della Stazione di Buccino per risalire ai responsabili del furto.