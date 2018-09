Furti a Buonabitacolo, il sindaco rassicura tutti e fa appello alle ronde: "Cautela"

Più controlli delle forze dell'ordine a Buonabitacolo, per contenere il fenomeno dei furti che sembra dilagare nel comune. Intanto, le ronde organizzate dai residenti del posto, hanno dato vita a qualche tensione e preoccupazione eccessiva. "In merito alla questione ladri e furti questa mattina ho avuto occasione di interfacciarmi col Capitano dei Carabinieri Davide Acquaviva - fa sapere il sindaco, Giancarlo Guercio- Il presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, già costantemente garantito, è stato ulteriormente incentivato anche con lo sforzo del personale dell'arma. È ammirevole - ha aggiunto- che molti giovani residenti si siano organizzati per offrire un ulteriore supporto, ma bisogna porre particolare attenzione poiché è facile scadere nella psicosi e nella esasperazione collettiva".

L'appello del primo cittadino