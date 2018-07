Ladri in azione a Casal Velino, sorpresi in casa da un consigliere

Ladri in azione, a Casal Velino. Come riporta Infocilento, l'ultimo furto è stato messo a segno in località Dominella. A raccontare l’accaduto è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania Pietro Miraldi che ha sorpreso in casa i malviventi.

Il colpo fallito

I ladri sono entrati in azione in piena notte approfittando di una persiana che per il caldo era stata lasciata aperta. Presso il piano superiore, dove vive una famiglia di quattro persone i malviventi hanno rubato un portafogli con dei contanti e successivamente nell’appartamento dove dormiva lo stesso Miraldi. Quest’ultimo, svegliatosi nel corso della notte, ha visto un’ombra nell’abitazione e successivamente due malviventi fuggire all’esterno: vistisi scoperti, dunque, i ladri si sono allontanati senza portare via nulla. Si indaga.