Allarme furti nel Vallo di Diano: topi d'appartamento in azione a Polla

Ancora furti nel Vallo di Diano: tre, ieri, le abitazioni prese di mira, questa volta a Polla. Gli stessi malviventi, si presume, hanno anche rubato un’auto di grossa cilindrata nei pressi di piazza Ritorto.

Il furto

L'auto rubata è stata, tuttavia, subito rintracciata, come riporta Infocilento, e, dopo un inseguimento, il conducente ha abbandonato la vettura per fiondarsi nell’Audi con a bordo i complici del colpo, per poi far dileguarsi. Indagini a tutto campo per individuare la banda.