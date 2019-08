"Ladri acrobati" a Battipaglia: tre colpi in pochi giorni, con i proprietari in casa

Ladri nuovamente in azione a Battipaglia, di notte. Approfittando dei balconi aperti d’estate a causa del caldo, come riporta Salernonotizie, ignoti avrebbero svaligiato almeno 3 appartamenti negli ultimi giorni.

Il fatto

Subito dopo Ferragosto, per due notti di seguito, nel rione Sant’Anna, in particolare nei palazzi delle cooperative di via Brodolini e viale Della Libertà, i malviventi sarebbero entrati in una casa al secondo piano per rubare denaro e gioielli, mentre il nucleo familiare dormiva. Pare che i ladri acrobati sfruttino le tubature del gas per raggiungere gli appartamenti presi di mira. Tensione tra i residenti.