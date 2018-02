Ladri in azione ad Oliveto Citra: il sindaco scrive al Prefetto

Ladri in azione a Oliveto Citra. Due notti fa, sono state prese di mira due abitazioni situate nelle campagne delle località Casale e Dogana: ignoti si sono introdotti nei garage e ne depositi, rubando decespugliatori ed attrezzi. In altri casi, i proprietari delle abitazioni hanno messo in fuga i malviventi. Indagini in corso, intanto, per individuare i responsabili.

La lettera

Preoccupato, il sindaco di Oliveto Citra, Carmine Pignata che ha scritto una lettera al Prefetto di Salerno, Salvatore Malfi, chiedendo maggiori misure di sicurezza per tutelare i cittadini.