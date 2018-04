Pasqua di furti a Pellezzano: D'Agostino lancia un appello al Prefetto

Una notte di Pasqua di terrore per molte famiglie di Pellezzano, colpite da una banda di ladri che, in alcune zone del centro della Valle dell’Irno, ha messo segno numerosi furti, anche all’interno di case dove si trovavano i proprietari.

A darne notizia è Giovanni D’Agostino, già consigliere comunale del Gruppo Officina Pellezzano:

“Al Prefetto ed al Questore chiediamo di intervenire con immediatezza per aumentare il numero degli uomini in divisa presenti sulle strade del Comune di Pellezzano, soprattutto nel corso degli orari notturni. Quanto accaduto nel corso della passata notte è inaccettabile: interi nuclei familiari terrorizzati dalla presenza di ladri che, senza alcuno scrupolo, si sono introdotti nelle abitazioni. E’ giunto il momento di agire: nei prossimi giorni Officina Pellezzano incontrerà i residenti delle zone colpite dai furti per organizzare gruppi privati di controllo del territorio anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie come i gruppi sui social network”.