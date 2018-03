Furti nelle case, nei Picentini: denunciati tre giovani rumeni

Controlli serrati, nelle zone dei Picentini, colpite da numerosi raid nelle abitazioni: i carabinieri della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno denunciato, per detenzione di arnesi atti allo scasso, tre giovani rumeni, di età compresa tra i 21 e i 28 anni, tutti con precedenti e tutti provenienti dall’hinterland napoletano.

Il blitz

In piena notte, ieri, i tre sono stati sorpresi dai militari del Pronto Intervento mentre si aggiravano per le strade del piccolo Comune di Castiglione del Genovesi. I giovani, alla vista dei militari, che su disposizione del Comandante Provinciale di Salerno hanno intensificato i controlli nelle zone prese di mira dai malviventi, hanno provato a fuggire, ma, dopo un breve inseguimento nel corso del quale si è reso necessario l’intervento di altre pattuglie della Aliquota Radiomobile, sono stati bloccati e perquisiti. Durante le operazioni di controllo, i carabinieri hanno trovato, nel veicolo su cui viaggiavano i giovani, degli arnesi per lo scasso di cui gli interessati non hanno saputo fornire alcuna spiegazione. Allo stesso modo, i tre rumeni non hanno saputo fornire alcuna motivazione circa la loro presenza, nel cuore della notte, nel piccolo Comune dei Picentini. Condotti presso gli uffici del Comando Provinciale, i tre giovani sono stati fotosegnalati e denunciati.