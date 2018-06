Furti nelle case a Salerno: arrestati due ladri grazie alle impronte digitali

E’ stato identificato ed arresto l’autore di un furto avvenuto all’interno di un’abitazione situata nel quartiere di Torrione a Salerno.

Le indagini

Determinante è stato il lavoro svolto dal personale specializzato del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Salerno insieme ai colleghi della Sezione Volanti. Nel corso degli accertamenti svolti all’interno della casa, gli agenti della Polizia Scientifica hanno rinvenuto un frammento papillare digitale ritenuto utile per una successiva comparazione. Le indagini dattiloscopiche hanno avuto esito positivo riuscendo così a stabilire che l’impronta digitale, rilevata durante il sopralluogo sulle superfici dell’appartamento, era riconducibile a quella del dito pollice della mano destra di un minorenne di nazionalità serba, con precedenti specifici per furti in abitazione, già registrato nella banca dati relativa all’archiviazione delle impronte digitali. Successivamente all’identificazione, il minore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il furto avvenuto nel mese di settembre dello scorso anno.

Il secondo episodio

Allo stesso modo, le indagini dattiloscopiche hanno reso possibile anche l’identificazione di pregiudicato salernitano di 56 anni, P. R le sue iniziali, che è ritenuto l’ autore di un furto portato a termine, lo scorso mese di aprile, in un’abitazione del centro storico di Salerno. La Polizia Scientifica, su alcune superfici con le quali verosimilmente l’uomo era venuto a contatto, ha rinvenuto frammenti papillari digitali ritenuti utili ad una successiva analisi di comparazione. Ma ad incastrare il 56enne sono state anche le immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza. Per questo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di furto aggravato.