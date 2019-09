Nuovi furti a Salerno: è caccia ai ladri travestiti da "Diabolik"

I ladri tornano a colpire nella città di Salerno. Ma, questa volta, hanno agito travestiti da “Diabolik”, ossia con un abbigliamento tutto scuro e il volto coperto per rendersi irriconoscibili. Si tratta – riporta Il Mattino – di una vera e propria banda criminale ben organizzata che colpisce gli appartamenti nei pressi della tangenziale con un complice sempre pronto in auto per la via di fuga.

Gli episodi

Dei quattro colpi solo due sono andati a segno. I ladri, in un caso, hanno portato via la cassaforte, scardinandola dal muro, dopo aver addormentato i residenti. Da un negozio sotto curatela, nella stessa notte, in zona di Fuorni, hanno portato via trentuno cucine oltre che arredi e vettovaglie (sempre da cucina). Nella nottata tra giovedì e venerdì, invece, hanno fallito in via Visco dove i proprietari dell’abitazione presa di mira si sono resi conto subito della loro presenza. In uno dei due appartamenti, quello del piano di sotto, la famiglia che si è accorta dei malviventi e li ha rinchiusi all’esterno del terrazzino. A quel punto sono stati costretti a fuggire. Sugli episodi, verificatisi nel giro di pochissimo tempo, indagano le forze dell’ordine.