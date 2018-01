Nuova ondata di furti in garage e abitazioni a Castellabate: l'appello

Continua l'allarme furti a Castellabate: dopo i numerosi colpi nella frazione Alano, i ladri hanno preso di mira San Marco. Altri sette i furti messi a segno dai malviventi, in abitazioni e garage. Rubate anche cinque auto: una di queste, poi, è stata abbandonata in strada e quindi recuperata, in quanto pare non avesse abbastanza benzina.

L'appello

Appello dei cittadini e dell'amministrazione comunale affinchè vengano incrementati i controlli da parte delle forze dell'ordine e si ripristini la sicurezza.