Bar e casa svaligiati a Cava de' Tirreni: è caccia ai ladri

Continuano i furti a Cava de’ Tirreni. Nella notte tra venerdì e sabato i ladri hanno fatto irruzione all’interno di un appartamento situato in via Luigi Ferrara dove, dopo aver messo a soqquadro la casa, sono riusciti a portare via una refurtiva di 2 mila euro mentre i proprietari dormivano.

Il secondo furto

Un altro colpo è stato messo a segno, nelle stesse ore, in un bar adiacente alla stazione di servizio situata in via XXV Luglio. In azione sono entrati quattro malviventi, tutti con il volto coperto da una calza grigia, hanno rotto la vetrina e portato via una macchinetta con i soldi. La dinamica è stata ricostruita grazie alle telecamere di videosorveglianza. Su entrambi gli episodi indagano le forze dell'ordine.